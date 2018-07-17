2018/07/17 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في القرن الإفريقي.

ويهدف المؤتمر لإيجاد آلية إقليمية لتوفير الحماية لضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من الخرطوم محيي الدين جبريل، عبر الفقرة الإخبارية.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| الخرطوم تستضيف مؤتمرا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| الخرطوم تستضيف مؤتمرا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).