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فيديو| الخرطوم تستضيف مؤتمرا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
2018/07/17 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تتواصل في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في القرن الإفريقي.

ويهدف المؤتمر لإيجاد آلية إقليمية لتوفير الحماية لضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من الخرطوم محيي الدين جبريل، عبر الفقرة الإخبارية.

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