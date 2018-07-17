فيديو| نجاح تجربة زراعة المحاصيل الغذائية تحت سطح البحر في إيطاليا

2018/07/17 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى نشوء الزراعة قبل نحو 10 آلاف سنة إلى تخلي الجماعات البشرية عن الاعتماد الكلي على الصيد والالتقاط العشوائي للثمار البريّة، وبدء الاستقرار، حيث الموارد التي تصلح لزراعة محاصيل معينة، هكذا تجمّع الناس حيث الزرع والضرع، فظهرت المدن الأولى.

لكن يبدو أن مستقبل الزراعة محفوف بتساؤلات تطرحها تحديات الموارد والنمو السكاني والظروف البيئية، فيما نجحت إيطاليا مؤخراً في تجربة زراعة المحاصيل الغذائية تحت الماء.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.

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