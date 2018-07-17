الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو| نجاح تجربة زراعة المحاصيل الغذائية تحت سطح البحر في إيطاليا
2018/07/17 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أدى نشوء الزراعة قبل نحو 10 آلاف سنة إلى تخلي الجماعات البشرية عن الاعتماد الكلي على الصيد والالتقاط العشوائي للثمار البريّة، وبدء الاستقرار، حيث الموارد التي تصلح لزراعة محاصيل معينة، هكذا تجمّع الناس حيث الزرع والضرع، فظهرت المدن الأولى.

لكن يبدو أن مستقبل الزراعة محفوف بتساؤلات تطرحها تحديات الموارد والنمو السكاني والظروف البيئية، فيما نجحت إيطاليا مؤخراً في تجربة زراعة المحاصيل الغذائية تحت الماء.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| نجاح تجربة زراعة المحاصيل الغذائية تحت سطح البحر في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| نجاح تجربة زراعة المحاصيل الغذائية تحت سطح البحر في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ قوة أمنية كبيرة تنزل في شوارع منطقة الشعلة وتغلق الشوارع
⋙ الزوراء ينوي دعم صفوفه بلاعبين جدد استعدادا لدوري ابطال آسيا
⋙ الهجرة الدولية تعلن عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا بحرا
⋙ إحالة تنفيذ خط 132 المتوقف منذ خمسة سنوات الى وزارة الكهرباء
⋙ اليابان والاتحاد الأوروبي يطلقان أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. مياه الإسالة التي تصل لبيوت المواطنين في البصرة
⋙ فيديو| الخرطوم تستضيف مؤتمرا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
الأكثر شيوعا