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فرنسا: واشنطن رفضت طلبات باريس وبرلين ولندن بشأن إيران
2018/07/17 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مصدر فرنسي، الإثنين لوكالة فرانس برس، أن واشنطن رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية، التي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع يونيو/حزيران إلى الإدارة الأمريكية.

وقال المصدر، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو، “لم يردا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا”، التي دعت إلى إعفاء الشركات العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية.

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