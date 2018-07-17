القبض على تاجر مخدرات وعصابة تتاجر بالاثار في بغداد

2018/07/17 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال تاجر بالمواد المخدرة وعصابة تتاجر بالاثار في بغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “قوات الفوج الثاني لواء ٧ فرقة ٢ تتمكن من القبض على تاجر بالمواد المخدرة ضمن احدى مناطق العاصمة وتضبط بحوزته ١كغم من مادة الكرستال”.وفي بيان آخر للشرطة، […]

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