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القبض على تاجر مخدرات وعصابة تتاجر بالاثار في بغداد
2018/07/17 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال تاجر بالمواد المخدرة وعصابة تتاجر بالاثار في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “قوات الفوج الثاني لواء ٧ فرقة ٢ تتمكن من القبض على تاجر بالمواد المخدرة ضمن احدى مناطق العاصمة وتضبط بحوزته ١كغم من مادة الكرستال”.

وفي بيان آخر للشرطة، […]

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