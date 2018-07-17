البصرة.. اجراءات عاجلة لتوفير المياه الصالحة للشرب

2018/07/17 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتحسين الواقع الخدمي لمحافظة البصرة جبار اللعيبي عن تكثيف الاتصالات مع الشركات المعنية المتخصصة لتجهيز طلبيات عاجلة لمحطات تصفية وتوفير المياه صالحة للشرب للمحافظة.

اللعيبي قال في بيان صحفي انه يعمل على تشجيع الشركات الدولية المتخصصة على الإسراع في التعاقد مع الجهات المعنية بعيدا عن البيروقراطية والروتين والتعليمات والفساد والمساومات والصراعات التي عطلت العديد من المشاريع الخدمية الملحة لابناء المحافظة طيلة السنوات الماضية.

مؤكدا ان على جميع الجهات المعنية ضرورة مغادرة الأساليب و الآليات العقيمة والمتخلفة، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

لافتا الى ان احدى الشركات الكويتية قد بادرت بضخ كميات كبيرة من الماء الصالح للشرب يوميا الى محافظة البصرة لحين نصب وحدات تصفية مياه جديدة في عدد من الاقضية والنواحي والقرى التابعة للمحافظة.



انتهى/خ.

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