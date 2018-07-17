افغانستان: مسلحو

2018/07/17 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد شرطة الولاية عبد القيوم باقيزوي، إن "الهجوم استهدف منزلا في مديرية سياد بولاية ساريبول"، مضيفا أن "أحد قادة طالبان كان من بين القتلى، فيما فر المسلحون الذين كانوا يحملون البنادق والقنابل اليدوية، من المنطقة".وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية، ذبيح الله أماني، عدد القتلى مشيرا إلى أن "داعش وطالبان يتقاتلان منذ أكثر من شهرين في جوزجان المجاورة وساريبول، ما أدى إلى مقتل المئات من الجانبين".ولم تعلق حركة طالبان على الهجوم، فيما لم يعلن "داعش" مسؤوليته عنه.ومنذ ظهوره الأول في أفغانستان عام 2014، تمكن مسلحو "داعش" من بسط سيطرتهم على مناطق شاسعة من ولايتي ننكرهار وكونار شرق البلاد، على الحدود مع باكستان، حيث يخوض حربا ضد طالبان.ثم وسع عناصر "داعش" تواجدهم شمالا، وراح يقاتلون كلا من مسلحي طالبان والقوات الأفغانية والأمريكية. ورغم أن طالبان هي أكبر الجماعات المسلحة في أفغانستان، إلا أن "داعش" له حضور قوي في البلاد وأظهر مرارا مقدرته على شن هجمات مدمرة في المدن بينها العاصمة كابل.انتهى .ص .

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