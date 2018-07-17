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العبادي : مجلس الوزراء اتخذ جملة من الإجراءات بشأن البصرة وناقش زيادة حصة مياه الشرب
2018/07/17 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يتبع…

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