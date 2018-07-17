إيران ترفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد أمريكا

2018/07/17 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

رفعت الجمهورية الإيرانية, الثلاثاء, دعوى ضد أمريكا أمام محكمة العدل الدولية، بسبب فرض العقوبات الأمريكية على طهران, فيما أكدت أن العقوبات تعتبر انتهاكا لمعاهدة ثنائية بين البلدين، موقعة في عام 1955.

وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “الدعوى تطالب أمريكا برفع العقوبات مؤقتا حتى تسوية الجدل من قبل المحكمة”.

ولم تحدد محكمة العدل الدولية حتى الآن أي موعد للمرافعات القضائية في القضية.

وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق, إعادة فرض العقوبات على إيران مع انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في حزيران عام 2015.



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