الطلبة يتعادل الأمانة 1-1 في اخر مباراة بالدوري الممتاز

2018/07/17 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتعادل نادي الطلبة 1-1 مع ضيفه امانة بغداد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدوري الممتاز.وافتتح ابناء العاصمة التسجيل اولا عن طريق اللاعب حيدر فائق في الدقيقة 30 قبل ان يعدل الانيق النتيجة عن طريق اللاعب عبد القادر طارق في الدقيقة 70 من عمر المباراة.ورفع الطلبة رصيده الى النقطة 34 في المركز 14 فيما وصل بغداد الى النقطة 53 في المركز السابع.

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