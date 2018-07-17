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#نبيل عودة - جسر بيج فيشن لحل مشكلة المواصلات للناصرة ولكل البلدات في المنطقة
2018/07/17 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نبيل_عودة جسر بيج فيشن لحل مشكلة المواصلات للناصرة ولكل البلدات في المنطقة نبيل عودة• عندما نقول بلدية الناصرة، يصاب البعض باكتئاب، أي ان جهاز اشاراتهم الثالث يشتغل.

واذا اضفنا ان بلدية الناصرة تبني وتطور، سيصابون بالشيزوفينيا- انفصام الشخصية.• الجسر الذي يخطط لدوار البيج فيشن، سيكون لخدمة حركة السير في الناصرة ومنطقتها.*******عندما يبلغ الانسان جيل الكهولة يُنظر اليه كشخص اكتسب ......

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