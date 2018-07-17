الهجرة الدولية: عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا بحرا بلغ 50 ألفا

2018/07/17 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ​منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء، أن "عدد ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ الذين وصلوا إلى ​إسبانيا​ بحرا هذا العام يفوق عدد أولئك الذين وصلوا إلى ​إيطاليا​.

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