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الهجرة الدولية: عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا بحرا بلغ 50 ألفا
2018/07/17 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت ​منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء، أن "عدد ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ الذين وصلوا إلى ​إسبانيا​ بحرا هذا العام يفوق عدد أولئك الذين وصلوا إلى ​إيطاليا​.

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