تونس: إقرار قانون يلزم المسؤولين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم

2018/07/17 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، على مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.

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