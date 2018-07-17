الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


تونس: إقرار قانون يلزم المسؤولين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم
2018/07/17 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، على مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: إقرار قانون يلزم المسؤولين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس: إقرار قانون يلزم المسؤولين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ قوة أمنية كبيرة تنزل في شوارع منطقة الشعلة وتغلق الشوارع
⋙ الزوراء ينوي دعم صفوفه بلاعبين جدد استعدادا لدوري ابطال آسيا
⋙ الهجرة الدولية تعلن عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا بحرا
⋙ إحالة تنفيذ خط 132 المتوقف منذ خمسة سنوات الى وزارة الكهرباء
⋙ اليابان والاتحاد الأوروبي يطلقان أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. مياه الإسالة التي تصل لبيوت المواطنين في البصرة
⋙ فيديو| نجاح تجربة زراعة المحاصيل الغذائية تحت سطح البحر في إيطاليا
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
الأكثر شيوعا