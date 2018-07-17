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إلغاء قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين شن حرب دون الرجوع لأحد
2018/07/17 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إنه رغم مرور شهرين ونصف الشهر على إقرار قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع شن حرب دون الرجوع لأحد، تم إلغاؤه، اليوم.

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