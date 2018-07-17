2018/07/17 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مياه الإسالة التي تصل لبيوت المواطنين في البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مياه الإسالة التي تصل لبيوت المواطنين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).