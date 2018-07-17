الديوانية... القوات الأمنية تعتقل 22 متظاهراً

2018/07/17 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



اعتقلت القوات الأمنية، الثلاثاء، 22 متظاهراً في محافظة الديوانية، فيما طالب بقية المتظاهرين باطلاق سراحهم.

وقال الناشط علي المقدام، لـ"عين العراق نيوز"، ان "قوات الشرطة في محافظة الديوانية اعتقلت عددا من المتظاهرين في مركز المدينة"، مبينا ان "المعتقلين حاليا في مكتب التسفيرات".

واضاف، ان "هناك تجاوب من بعض القضاة لإطلاق سراحهم بكفالة، وبدأ الشباب بالمعاملة، لكن في الثالثة بعد الظهر جرى التوقف عن اطلاق سراحهم"، مشيرا الى ان "مدير الشرطة هو المتعنت في الموضوع، وهناك قائمة تتضمن ٥٦ اسم من الناشطين لاعتقالهم، وما يزال المتظاهرون يعملون من اجل اطلاق سراح المعتقلين".



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