اعصار فلورنسا يقتل 4 اشخاص

2018/09/15 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا إعصار فلورنسا في الولايات المتحدة إلى 4 أشخاص حسب احصائيات الشرطة الأمريكية.وذكرت الشرطة الامريكية :" أن أحد الضحايا لقي مصرعه نتيجة صعقة كهربائية أثناء محاولته توصيل مولد للكهرباء فيما لقيت امرأة مصرعها نتيجة أزمة قلبية .وقد أعلنت شرطة ويلمينغتون في ولاية كارولينا الشمالية في وقت سابق عن مصرع امرأة وطفلها وإصابة زوجها نتيجة سقوط شجرة على منزلهم.واضافت :" وصل إعصار فلورنسا يوم الجمعة إلى الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي متحركا إلى عمق الأراضي الأمريكية على اليابسة حيث تشير تقارير إلى أن الإعصار بدأ بالانحسار.

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