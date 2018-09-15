2018/09/15 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع خاص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، ان صولة الفرسان في البصرة اوقفت عمليات التهريب والتحكم بالموانئ، رافضا ما يقال عن حزب الدعوة الاسلامي حول
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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