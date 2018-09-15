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واع/
2018/09/15 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع خاص

اكد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، ان صولة الفرسان في البصرة اوقفت عمليات التهريب والتحكم بالموانئ، رافضا ما يقال عن حزب الدعوة الاسلامي حول

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