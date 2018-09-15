ساري: لسنا مرشحين للتتويج.. وهازارد الأفضل في أوروبا

2018/09/15 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويتررفض ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي تأكيد كون فريقه مرشحاً للفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم، بعد الفوز على كارديف 4-1 في الأسبوع الخامس للمسابقة.

وقال ساري عقب المباراة:"لا يمكنني أن أغير رأيي من مباراة واحدة.



أعتقد أن ليفربول ومانشستر سيتي يتقدمانا بخطوة، ولكني أعتقد بقدرتنا على التحسن".



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الدوري الإنجليزي | هازارد يقود تشيلسي لسحق كارديف

وأضاف:"هدفي هو أن نصبح أفضل فريق في إنجلترا، ولكن ليس في شهر واحد، بما في موسم واحد أو أكثر ولكن هذا هو الهدف".

وأوضح:"أعتقد أننا نشكل خطورة كبيرة في العملية الهجومية ولكننا لسنا بالصلابة الكافية في الجانب الدفاعي، أليوم خصمنا كان قوياً في الكرات الثابتة ولم نكن جاهزين للرد".

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وبسؤاله عما إذا كان نجمه إيدين هازارد هو أفضل لاعب في الدوري قال:"ربما، اعتقدت أنه واحد من أفضل لاعبي أوروبا، ولكني الآن أغير رأيي وأعتقد أنه الأفضل".

وسجل هازارد ثلاثة أهداف في انتصار الفريق الخامس على التوالي في البريميرليج، ليحتل البلوز الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول.

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