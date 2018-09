ساري يكرر رقم جوارديولا وأنشيلوتي بالفوز على كارديف

2018/09/15 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر كتب ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، إسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على كارديف سيتي 4/1 بالجولة الخامسة من البطولة.

كارديف نجح في التسجيل أولا عن طريق سول بامبا، قبل أن يحرز إدين هازارد ثلاثية، عقبها هدف رابع من البرازيلي ويليان.

الفوز يعد هو الخامس على التوالي لساري مع تشيلسي في البريميرليج ببداية رحلته مع البلوز.

ويعتبر بذلك الإيطالي هو رابع مدرب يفوز بأول 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي.

الإنجاز سبق وأن تكرر مع كارلو أنشيلوتي بموسم 2009/2010 بتشيلسي، بيب جوارديولا مانشستر سيتي 2016/2017، وكريج شيكسبير بنفس الموسم بليستر سيتي.

33 - Cardiff’s Sol Bamba (33y 244d) is the oldest player to score his first Premier League goal since Zlatan Ibrahimovic (34y 316d) in August 2016.



— OptaJoe (@OptaJoe) September 15, 2018ومن ناحية أخرى أصبح بامبا مدافع كارديف، هو أكبر لاعب يسجل أول هدف له في البريميرليج بعمر 34 عاما و316 يوم.

يذكر أن الفوز جعل تشيلسي يتقاسم صدارة الدوري مع ليفربول بـ15 نقطة.





