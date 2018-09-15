تشاكا: أوزيل كلمة السر في إجادتي للركلات الثابتة

2018/09/15 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر اعترف جرانيت تشاكا لاعب وسط فريق آرسنال أنه يتدرب كثيرًا على تسديد الركلات الثابتة في تدريبات الفريق خاصة مع زميله مسعود أوزيل.

وكان اللاعب السويسري قد نجح في إحراز هدفًا من ركلة ثابتة أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب سانت جيمس بارك يوم السبت ضمن مباريات الأسبوع الخامس من البريميرليج، والتي انتهت بفوز المدفعجية بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وعن الهدف الذي أحرزه تشاكا قال: "لقد قال لي أوزيل بإمكانك التسديد، نحاول دومًا إحراز الأهداف من الركلات الثابتة في تدريبات الفريق، أنا سعيد بنجاحي في التسجيل".

وعن أداء فريقه قال تشاكا: "لم نبدأ بشكل جيد خاصة خلال أول 20 دقيقة، بعد ذلك تحسن أدائنا ولعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في الظفر بثلاث نقاط مهمة".

أوزيل يستعيد بريقه ويقود آرسنال للفوز على نيوكاسل💢 تقرير المباراة https://t.co/2Zwz4cPjmn pic.twitter.com/3cQQNlXflD

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2018كما تابع اللاعب الدولي السويسري حديثه وقال: "نعرف أنه أمامنا مباريات هامة هذا الأسبوع، استطعنا تحقيق الفوز خارج ملعبنا في مباراتين، وهذا ما لم نفعله في بداية الموسم الماضي، لذلك أنا سعيد بتحقيق الانتصار اليوم".

يذكر أن رصيد نقاط آرسنال حاليًا هو تسع نقاط، بعد تحقيقه للانتصار في ثلاث مباريات والهزيمة في مباراتين هذا الموسم.

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