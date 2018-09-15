2018/09/15 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

علق الامين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، السبت، على انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، على موقعه في تويتر قائلاً “انا واخوي على الغريب”.

وجاء في تغريدة الخزعلي التي تابعتها /المعلومة/، “نجاح تحالف البناء في فوز مرشحه بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي وبالجولة الاولى وسحب مرشحه لمنصب النائب الاول وتصويته لصالح مرشح سائرون هي رسالة بليغة معناها أننا نستطيع ان نتفاهم ونتنازل بَعضُنَا للبعض الاخر وتعني (انا واخوي على الغريب)”.

وفاز الحلبوسي برئاسة البرلمان بعد حصوله على 169 صوتاً متقدما على منافسه الاولى خالد العبيدي الذي حصل على نحو 90 صوتاً، ليكون الحلبوسي الفائز برئاسة البرلمان من تحالف البناء.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي معلقا على انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان: انا واخوي على الغريب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي معلقا على انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان: انا واخوي على الغريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).