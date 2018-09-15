من ضمنها مناطق غربي كوردستان: النظام يجري أول انتخابات بلدية منذ 2011

2018/09/15 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط مقاطعة غالبية القوى السياسية الكوردية ...

وسط مقاطعة غالبية القوى السياسية الكوردية لها، يجري النظام السوري، غداً الأحد، انتخابات الإدارة المحلية (المجالس البلدية) في مناطق غربي كوردستان (كوردستان سوريا) بعد أن أنهى المرشحون حملاتهم الدعائية.

وحددت السلطات موعد الانتخابات في 16 سبتمبر/ أيلول، وهي الأولى منذ العام 2011.

ويقاطع المجلس الوطني الكوردي في سوريا، أحد أطراف المعارضة السورية، انتخابات الإدارة المحلية، وقال فؤاد عليكو، القيادي في المجلس لـ (باسنيوز)، إن «موقفنا هو نفسه من انتخابات النظام، لن نشارك ولن نهتم بالموضوع أصلاً».

وبشأن إجراء النظام الانتخابات في المناطق الكوردية، قال عليكو، إن «النظام يعتبر منطقة الجزيرة تحت يده ولا يعترف بوجود إدارة أخرى».

وأشار عليكو إلى أن «النظام السوري يعتبر إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالوناً في الهواء».

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات التابعة للنظام السوري في محافظة الحسكة، إيلي ميرو، إن «عدد المرشحين المنسحبين الذين لا يرغبون في متابعة ترشحهم بملء إرادتهم، وصل إلى 304 مرشحاً، ليكون بذلك العدد النهائي للمرشحين في محافظة الحسكة 2515 مرشحاً»، مشيراً إلى أن «عدد المراكز الانتخابية بلغ 770 مركزاً انتخابياً في جميع مناطق ومدن ونواحي وبلدات محافظة الحسكة».

وكان دارا مصطفى عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، قال في وقت سابق لـ (باسنيوز) إن «انتخابات الإدارة المحلية هي جزء من مشروعنا لكن ليس بالطريقة التي يقوم بها النظام، والانتخابات التي أعلنها النظام من طرف واحد لا علاقة لنا بها ولن تكون جزءاً من الإدارة الذاتية التي أعلنها مجلس سوريا الديمقراطي في شمال شرقي البلاد».

وكانت القوى الأمنية التابعة لإدارة PYD قد شنت حملة ضد مرشحي انتخابات الإدارة المحلية في قامشلو والحسكة في في السابع من سبتمبر/ آيلول طالت العشرات عقب رفض النظام تشكيل لجان مشتركة لمواصلة المحادثات بين الطرفين.

وتفاقم الخلاف بين النظام وPYD عقب اندلاع اشتباكات الأسبوع المنصرم بين الأمن العسكري وقوات الاسايش والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بين الطرفين رغم تقديم الأخير اعتذراً للنظام.

إلاّ أن مراقبون يشيرون إلى رضى ضمني من جانب PYD حيال إجراء هذه الانتخابات، وسط أنباء عن وضع صناديق اقتراع في الحسكة وقامشلو، خارج المربعات الأمنية التي يسيطر عليها النظام، فيما لم ترد أنباء دقيقة عن كيفية إجراء هذه الانتخابات في باقي مناطق غربي كوردستان.

يذكر أن انتخابات الإدارة المحلية سوف تجرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في سوريا بمناطق غربي كوردستان.

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