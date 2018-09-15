الترجي الرياضي – النجم الساحلي: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

2018/09/15 | 21:04

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موعد مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي

يستضيف الترجي الرياضي فريق النجم الرياضي الساحلي في كلاسيكو تونسي بنكهة أفريقية يوم السبت 15 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 22 بتوقيت مكة المكرمة في رادس الأولمبي.



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مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في بث مباشر عبر الانترنت

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التقديم الفني

سيكون ملعب رادس في ضاحية تونس العاصمة مسرحاً لمواجهة ساخنة بين عملاقي الكرة التونسية الترجي والنجم الساحلي.

ولم يواجه الترجي أو النجم الساحلي أي صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي بعد أن اجتازا دور المجموعات بسهولة نسبية.

وحل الترجي في وصافة المجموعة الأولى (الأهلي المصري في المركز الأول) بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة فيما أكمل النجم الساحلي منافسات المجموعة الرابعة في المركز الأول بعد أن حقق 3 انتصارات و3 تعادلات.

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