ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وفولهام - حامل اللقب يواصل التألق

2018/09/15 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا حافظ سيتي على موقعه بعد فوزه الصريح على فولهام 3-صفر.ودفع المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا للمرة الأولى هذا الموسم بجناحه الألماني لوروا سانيه منذ البداية.وبعد فترة من التعثر، أعاد سانيه التذكير بمستواه الموسم الماضي عندما أحرز جائزة أفضل لاعب شاب.

وبعد لمحة ذكية من لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، تابع الألماني الشاب الكرة في المرمى مفتتحا التسجيل (2)، قبل أن يسجل الإسباني دافيد سيلفا هدفه الخمسين (21) ويحسم الدولي رحيم سترلينغ الثلاثية (47).

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