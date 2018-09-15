2018/09/15 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم السبت، نقلاً عن عددٍ من أرباب الأعمال، فإن القرار الذي جاء سريعاً لن يكون بمقدور أصحاب العمل التعامل معه، وسيختار العديد منهم تسريح العمال، في ضوء تراجع مرير في الاقتصاد ناجم عن صعود مزمن في التضخم مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وتجارية على البلاد.وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور 34 ضعفاً، إيفاءً بأحد أبرز بنود برنامجه للنهوض الاقتصادي.وسيكون الحد الأدنى للراتب مجدولاً بحسب قيمة "البترو" وهي العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط، التي تعوّل عليها حكومة مادورو للالتفاف على أزمة نقص السيولة والعقوبات المالية التي تفرضها واشنطن.وبحسب مادورو فإن سعر "البترو" الواحد يبلغ 60 دولاراً، استناداً إلى سعر برميل النفط الفنزويلي.والحد الأدنى للأجور يشمل 7 ملايين عامل على أساس عملة "البترو"، أي ما يعادل نحو 1800 بوليفار وهي العملة القديمة للبلاد.وانهار الحدّ الأدنى للأجور، الذي لا يكفي حالياً لشراء كيلو واحد من اللحم، بسبب التضخم الجامح الذي قد يصل إلى مليون بالمئة هذا العام، وفقاً لتوقّعات صندوق النقد الدولي.ويعتبر مادورو أن الأزمة الاقتصادية الخانقة ومعدّلات التضخّم العالية في بلاده هما نتيجة "حرب اقتصادية" يشنّها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة بهدف إسقاط نظامه، وهو ما صرح به ترامب أيضاً في أكثر من مناسبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 دولاراً تهدد 7 ملايين فنزويلي بفقدان وظائفهم) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20 دولاراً تهدد 7 ملايين فنزويلي بفقدان وظائفهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).