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ارضاء للمتظاهرين .. الكهرباء تزود ذي قار بمحطة متنقلة سعة 25 ميكا واط
2018/09/15 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باشرت الكوادر الفنية بمديرية توزيع كهرباء ذي قار بنصب محطة كهرباء متنقلة بطاقة 25 ميكا واط بقضاء سوق الشيوخ ، جنوب مدينة الناصرية ، مركز المحافظة .

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