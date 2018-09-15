ارضاء للمتظاهرين .. الكهرباء تزود ذي قار بمحطة متنقلة سعة 25 ميكا واط

2018/09/15 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الكوادر الفنية بمديرية توزيع كهرباء ذي قار بنصب محطة كهرباء متنقلة بطاقة 25 ميكا واط بقضاء سوق الشيوخ ، جنوب مدينة الناصرية ، مركز المحافظة .

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