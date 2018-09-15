قوات الشرطة تلقي القبض على 12 مطلوبا في ديالى

2018/09/15 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الشرطة القبض على 12 مطلوبا بعمليات دهم وتفتيش في مدن محافظة ديالى .

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