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قوات الشرطة تلقي القبض على 12 مطلوبا في ديالى
2018/09/15 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت قوات الشرطة القبض على 12 مطلوبا بعمليات دهم وتفتيش في مدن محافظة ديالى .

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