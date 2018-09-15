اللجنة الزراعية بكركوك تحمل التجارة والامن الوطني مسؤولية تأخر صرف مستحقات الفلاحين

2018/09/15 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كركوك الشيخ برهان مزهر العاصي ، وزارة التجارة والامن الوطني الوطني مسؤولية تاخر صرف مستحقات فلاحي الحويجة وناحية الرياض للموسم 2014.

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