English | كوردى


اللجنة الزراعية بكركوك تحمل التجارة والامن الوطني مسؤولية تأخر صرف مستحقات الفلاحين
2018/09/15 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حمل رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كركوك الشيخ برهان مزهر العاصي ، وزارة التجارة والامن الوطني الوطني مسؤولية تاخر صرف مستحقات فلاحي الحويجة وناحية الرياض للموسم 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الزراعية بكركوك تحمل التجارة والامن الوطني مسؤولية تأخر صرف مستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الزراعية بكركوك تحمل التجارة والامن الوطني مسؤولية تأخر صرف مستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ البرلمان العراقي يقرر إبقاء جلسته مفتوحة حتى ظهر الغد
⋙ (سومر نيوز) تنشر خطة اختيار رئيس الحكومة
⋙ نابولي يهزم فيورنتينا بصعوبة في الدوري الايطالي
⋙ بالوثيقة … الخزعلي: الجلسة الاولى للحلبوسي ستكون في “البصرة”
⋙ رئيس السن يحدد الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد الاحد موعدا لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مصر أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم
⋙ فيديو .. مراسل آفاق: المنافسة انحصرت بين النائبين بشير الحداد واحمد حمة على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان
⋙ بالصورة.. نتائج الجولة الاولى لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان
الأكثر شيوعا