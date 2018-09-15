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فيديو| مصر أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم
2018/09/15 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كشف التقرير السنوي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن مصر تعد الوجهة السياحية الأسرع نموا في العالم، فيما جاءت فلسطين في المرتبة الخامسة، وبحسب التقرير قفزت أعداد السياح الزائرين في مصر منذ عام 2017 بنسبة 55%.

المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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