مجلس الشورى الايراني يهنئ الحلبوسي باختياره رئيسًا للبرلمان العراقي

2018/09/15 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني، السبت، محمد الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد.

وقال لاريجاني بحسب وكالة فارس، إنه “بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اعضاء مجلس الشورى الاسلامي اهنئكم بمناسبة انتخاب سعادتكم من قبل نواب برلمان البلد الصديق والشقيق العراق”.

ووصف لاريجاني “العلاقات بين البلدين وخاصة بين البرلمانين الايراني والعراقي بانها بلغت افضل مستوياتها خلال السنوات الماضية”، معربا عن أمله في “تعزيز هذه العلاقات اكثر من الماضي في ظل رئاسة الحلبوسي لمجلس النواب العراقي”.

وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، النائب عن محافظة الانبار محمد الحلبوسي لمنصب رئيس المجلس.

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