برشلونة.. خطوة جديدة لحل عقدة

2018/09/15 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز صعب بنتيجة 2-1 أمام ريال سوسيداد، السبت، ليعود من رحلته المزعجة إلى "سان سيباستيان"، بثلاث نقاط ثمينة في الدوري الإسباني.وحقق الفريق الكتالوني فوزا مهما في إطار سعيه للتخلص من سجله السيء في ملعب سوسيداد، وحافظ على بدايته المثالية في الدوري هذا الموسم.

وتراجع حامل اللقب عقب تسديدة قوية من أريتز إيلوستوندو في الدقيقة 12 من كرة ثابتة.

وأفلت الفريق أيضا من هجمة سريعة من أصحاب الأرض في الشوط الثاني، قبل أن يعادل لويس سواريز في الدقيقة 63 بهدف بعد فوضى أمام مرمى أصحاب الأرض.

وبعدها بثلاث دقائق، منح عثمان ديمبلي الفريق الكتالوني تقدما مستحقا، بمتابعة كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.

وجاءت هذه الصحوة عقب فوز برشلونة 4-2 على ريال سوسيداد في يناير الماضي، ليحقق الفريق ثاني انتصار له على التوالي على ملعب "أنويتا" عقب 11 عاما من القحط لم تشهد أي انتصار له في الدوري هناك.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة عقب 4 مباريات، ويمكن لريال مدريد أن يلحق به في السباق على القمة، إذا حقق الفوز على أتلتيك بلباو في وقت لاحق.

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