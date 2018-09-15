2018/09/15 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس السن : الجلسة مستمرة ليوم غد الساعة الواحدة ظهرًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس السن : الجلسة مستمرة ليوم غد الساعة الواحدة ظهرًا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس السن : الجلسة مستمرة ليوم غد الساعة الواحدة ظهرًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).