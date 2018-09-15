2018/09/15 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيرة يوم السبت ان منصب رئاسة الجمهورية الى الان لم يتم حسمه بين حزبه، وبين الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بيرة في تصريح صحفي ادلى به عقب انتهاء اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني، ان تم التباحث خلال الاجتماع في القضايا الراهنة في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف ان منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكورد والاتحاد الوطني لديه مرشحه لهذا المنصب، مستدركا القول "لكن المنصب لم يتم حسمه بين الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكوردستاني ننتظر ان تتم حل المسألة في اجتماع يوم غد بين الحزبين في أربيل".

وتابع بيره انه "لا يزال برهم صالح لم يعود الى الاتحاد الوطي الكوردستاني، ولهذا الغرض لم يحضر اجتماع المكتب السياسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يحدد امرا لحسم منصب رئيس الجمهورية له ويوضح قضية برهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يحدد امرا لحسم منصب رئيس الجمهورية له ويوضح قضية برهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).