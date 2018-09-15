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رسميا... قناة
2018/09/15 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت قناة "المنار" اللبنانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، أن ما جاء على لسان أحد الإعلاميين، خلال برنامج حواري، بخصوص أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتم فهمه على أنه إساءة، لا يعبر عن موقف القناة، مؤكدة أنها تحترم أمير وشعب الكويت.

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