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الإمارات توضح حقيقة قرارها بخصوص
2018/09/15 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداولت تقارير مؤخرا، قرار من وزارة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، بخصوص تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

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