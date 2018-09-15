الإمارات توضح حقيقة قرارها بخصوص

2018/09/15 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت تقارير مؤخرا، قرار من وزارة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، بخصوص تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

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