وزير المالية السوداني الجديد يعتذر عن تولى المنصب

2018/09/15 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية السوداني الجديد عبد الله حمدوك اعتذاره عن قبول المنصب دون توضيح أي أسباب، حسبما أكد مدير الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إبراهيم الصديق.

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