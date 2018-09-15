2018/09/15 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلن رئيس السن محمد علي زيني قبل قليل، استمرار الجلسة الاولى الى يوم غد الاحد لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، محددا الساعة الواحدة ظهرا موعدا لاستئنافها.وكان مجلس النواب قد اخفق في اختيار النائب الثاني، بعدما انتخب النائب محمد الحلبوسي رئيسا له، والنائب حسن كريم مطر لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس السن يحدد الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد الاحد موعدا لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس السن يحدد الساعة الواحدة ظهرا من يوم غد الاحد موعدا لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).