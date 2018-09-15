بالوثيقة … الخزعلي: الجلسة الاولى للحلبوسي ستكون في “البصرة”

2018/09/15 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، السبت، انه تم الاتفاق مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على ان تكون اعمال الجلسة الاولى للبرلمان في البصرة لمناقشة اوضاعها والاطلاع على واقعها.

وقال الخزعلي وثيقة تلقتها /المعلومة/، انه “تم الاتفاق مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي على أن تكون اول أعمال مجلس النواب في محافظة البصرة”.

واضاف انه “سيأتي وفد هيئة الرئاسة ومن رغب من النواب للبصرة للاطلاع على واقع المحافظة ومطالب أهلها، ونتطلع جميعا لمرحلة خدمة وخدمات لا امتيازات”.



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