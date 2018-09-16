النقل تتفتح أكبر وكر لصيانة الطائرات بالمنطقة وتعد خطة لإنشاء مطارات بجميع المحافظات

2018/09/16 | 08:31

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة النقل، الأحد، عن اعداد خطة لانشاء مطارات مدنية في جميع المحافظات بهدف التخفيف عن كاهل أبنائها عبر التنقل داخل البلاد وخارجها، فيما أكدت افتتاج وكر جديد لصيانة الطائرات بمطار بغداد هو الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط.

وقال الوكيل الفني بالوزارة عبد الله لعيبي باهض في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “تسعى لأن يكون في كل محافظة مطار مدني بما يسهم بالتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة عبر التنقل داخل البلاد وخارجها”، مبينا ان “الوزارة سبق ان كانت قد نسقت بشكل كبير مع مجالس المحافظات التي ابدت رغبة كبيرة بهذا الصدد، لاسيما بعد افتتاح مطار الناصرية”.

واضاف باهض، أن “المطارات المزمع انشاؤها مستقبلا هي مطارات ميسان والحبانية والكوت وديالى وبابل وصلاح الدين وكركوك”، لافتا الى انه “تم تشكيل لجنة لانشاء المطارات للوقوف على مدى الاستعدادات ضمن كل محافظة ومن اجل توجيه دعوات الى الشركات الراغبة بالمشاركة في استثمار تلك المطارات التي تم استحداثها في المحافظات”.

واوضح باهض أن “وفدا فنيا من الوزارة، عقد اجتماعاً مع محافظ كركوك، للتداول في كيفية إنضاج مشروع تشغيل مطار المحافظة للأغراض المدنية والعسكرية”، مشيرا الى ان “الاجتماع الذي تم بمشاركة من وزارة الدفاع متمثلة بالقوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، ناقش المشروع من جميع جوانبه الفنية والادارية”.

وبين ان “الاجتماع جاء انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية الى الارتقاء بمستوى المطارات المحلية بما يجعلها تضاهي المطارات الدولية في دول المنطقة والعالم، لاسيما ان محافظة كركوك تمتلك موقعا ستراتيجيا يربط شمال البلاد بالوسط والجنوب”، مؤكدا ان المطار حال انجازه، سيقدم خدمات الى 1,5 مليون نسمة من أبناء المحافظة، فضلاً عن ثلاثة ملايين نسمة اخرى من مواطني المحافظات المجاورة لكركوك وهي: ديالى، صلاح الدين، وأجزاء من محافظة نينوى”.

في شأن ذي صلة، افصح الوكيل الفني للنقل عن افتتاح وزارته “الوكر الجديد الخاص بصيانة الطائرات في مطار بغداد الدولي”، مشيرا الى ان “الوكر الذي عده الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط، سيوضع تحت تصرف الطائرات العراقية العاملة في جميع مطارات البلاد”.



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