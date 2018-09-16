2018/09/16 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة هجرة ذي قار عن ارتفاع عدد الاسر النازحة من المحافظة بسبب ازمة شح المياه الى اكثر من الفي اسرة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة هجرة ذي قار عن ارتفاع عدد الاسر النازحة من المحافظة بسبب ازمة شح المياه الى اكثر من الفي اسرة .وقال مدير هجرة ذي قار علي صالح لشبكة اخبار الناصرية ان عمليات الرصد والاستشعار لفرع وزارة الهجرة في المحافظة سجلت لغاية الان نزوح 2100 اسرة من مناطق الاهوار الى خارج المحافظة .واشار الى ان دائرة الهجرة تحاول وبالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ، العمل على معالجة الازمة والحد من عمليات النزوح عبر ايجاد حلول لمشكلة المياه او تقديم مساعدات للاسر المتضررة .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجرة ذي قار تعلن ارتفاع عدد النازحين بسبب شح المياه الى الفي اسرة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجرة ذي قار تعلن ارتفاع عدد النازحين بسبب شح المياه الى الفي اسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).