جمعية التضامن الاسلامي : تواصل إحياء الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام بجامع الشيخ عباس الكبير( تقرير صوتي –مصور)

2018/09/16 | 08:32

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وكالات:

بحضور جمع غفير من الموالين لأهل البيت (ع) ،تواصل جمعية التضامن الاسلامي في ذي قار ،إحياء الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1440هـ الموافق يوم الجمعة 14-09-2018 بجامع الشيخ عباس الكبيــر .





وكالات:بحضور جمع غفير من الموالين لأهل البيت (ع) ،تواصل جمعية التضامن الاسلامي في ذي قار ،إحياء الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1440هـ الموافق يوم الجمعة 14-09-2018 بجامع الشيخ عباس الكبيــر .وأرتقى المنبر الحسيني ، الخطيب الحسيني السيد ساجد الياسري، مستهلا محاضرته بقول الرسول (ص) (الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن) ، مبينا درجات الايمان ومراتبه والوقوف على مضامين الحديث.وأضاف، ان من القضايا المهمة بالثــورة الحسينية ، وجود شخصيات خالدة ، منها شخصية مسلم بن عقيل وقد بعثه الامام الحسين (ع) من المدينة الى الكوفة وان العترة الطاهره لم تنصف من الأمــة .

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