2018/09/16 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – مباشر: انتخب البرلمان العراقي اليوم السبت، محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيساً له.

وأفادت أعلنت وكالة الأنباء العراقية، بأن انتخاب رئيسا للبرلمان يفتح الباب أمام تشكيل حكومة عراقية، بعد ما يقارب أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته منذ الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر الجاري لكنه فشل في انتخاب رئيس للمجلس.

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في منتصف أغسطس الماضي، على نتائج الانتخابات البرلمانيةالتي أجريت في 12 مايو الماضي.

وكان أكبر نواب البرلمان العراقي محمد علي زيني، والذي ترأس أولى جلساته لكونه الأكبر سنا، تعرض الأحد الماضي، لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين.

ويعد "زيني" النائب الوحيد الفائز عن التحالف المدني الديمقراطي في بغداد، وهو من مواليد 1939 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي ينتخب "الحلبوسي" رئيساً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي ينتخب "الحلبوسي" رئيساً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).