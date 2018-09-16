تحالف «البناء» العراقي يشكل لجنة لاختيار رئيس وزراء

2018/09/16 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي إن تحالف «البناء» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و «الفتح»، شكّل «لجنة خاصة لتتولى

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