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تحالف «البناء» العراقي يشكل لجنة لاختيار رئيس وزراء
2018/09/16 | 08:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي إن تحالف «البناء» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و «الفتح»، شكّل «لجنة خاصة لتتولى

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