كانيلو ألفاريز يطيح بغولوفكين ويتوج بلقب بطل العالم في الوزن المتوسط

2018/09/16 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - أحمد النفيلي

المواجهة المثيرة جمعت بين الكازاخستاني غينادي غولوفكين والمكسيكي كانيلو ألفاريز على لقب بطل العالم في الوزن المتوسط للمنظمات العالمية الثلاث في الملاكمة ..



المجلس العالمي والرابطة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة، ونجح كانيلو بطل المكسيك من حسم الألقاب الثلاثة لصالحة بعد مواجهة تاريخية ظهر الملاكمان خلالها بأعلى مستوى فني ممكن وتعلقت الأنظار بآراء القضاة الثلاثة حيث أكد القاضي الأول التعادل بين الملاكمين (114 - 114) فيما رجح القاضيان الثاني والثالث كفة كانيلو ألفاريز بنتيجة (115-113).

انطلاقة نارية بين البطلين

يمتلك الملاكمان تاريخاً طويلاً من الصراع والندية بدأ عندما تعادلا في نتيجة نادرة منذ عام تحديداً في أيلول/سبتمبر عام 2017 بعدما حصل كل منهما على الأفضلية من حكم واحد بينما كان قرار الحكم الثالث هو التعادل ليحتفظ غولوفكين بألقاب الرابطة العالمية والمجلس العالمي والاتحاد الدولي.

وقرر الملاكمان إعادة النزال مرة أخرى ولكن هذه الإعادة فشل تنظيمها من قبل بسبب سقوط ألفاريز في فحص المنشطات وهو ما برره الملاكم المكسيكي أنه حدث بسبب تناول اللحوم المكسيكية.

وقبل نزال اليوم حدثت حرب تصريحات متبادلة بين الملاكمين أثناء المؤتمر الصحفي للإعداد للنزال بلغت ذروتها عندما وصف غولوفكين ألفالريز بالمهرج وبأنه رجل استعراضي وليس حقيقياً.

سيطرة متبادلة

وتواصلت السيطرة المتبادلة بين الملاكمين الكبيرين ففي الجولة الأولى بدأ بطل العالم الكازاخستاني بقوة مسدداً عدد من اللكمات المؤثرة جعلته يتفوق بشكل واضح في البداية، إلا أن كانيلو استعاد توازنه سريعاً رغم معاناته من جرح قطعي في حاجبه وظهر بشكل أفضل في الجولتين الثانية والثالثة، ما دفع غولوفكين للرد بقوة معتمداً على استراتيجية البدء بهدوء وتلقي اللكمات غير المؤثرة ثم إنهاء الشوط بزخات من اللكمات المتتالية ما جعله ينهي الجولة الرابعة وهو في وضعية أفضل فنيا وبدنياً.

مالت الكفة تماماً في الجولتين الخامسة والسادسة لصالح بطل المكسيك الذي استغل الدخول المتهور وغير المعتاد من غولوفكين وسدد عدة لكمات من اليمين "على يسار الملاكم الكازاخستاني" ما جعله يتفوق في الجولتين بشكل واضح، قبل أن يعود الأخير ويستعيد قوته وتوازنه في الجولة السابعة التي ادمت وجه الملاكم المكسيكي.

مع الدخول في المنعطف الأخير من النزال التاريخي تراجع كانيلو بشكل مفاجئ مقابل تقدم محتدم ومتصاعد لغولوفكين الذي سدد عدد من اللكمات المؤثرة أبرزها وأقواها على الإطلاق كانت في نهاية الجولة العاشرة، ما جعل الجميع يتيقن من أن بطل العالم الكازاخستاني لازال في جعبته الكثير من المفاجآت لخصمه المكسيكي، إلا أن كانيلو عاد مجدداً وتحرك بقوة وخفة ومهارة في أرجاء الحلبة وسدد أكثر من لكمة خطافية بشكل متتالي أربكت حسابات غولوفكين تماماً.

استمر الصراع محتدماً حتى الجولة الثانية عشرة والأخيرة، وإن وضح التفوق النسبي لكانيلو الذي أنهى النزال بكل قوة ليتعلق الجميع بقرار حكم اللقاء والذي أعلن فوز المكسيكي كانيلو ألفاريز وتجريد غولوفكين من ألقابه.

جولة الحسم

النتيجة النهاية

كانيلو بعد الانتصار ..



تحيا المكسيك

وبسعادة بالغة وفخر واضح تحدث كانيلو بعد انتصاره الكبير مؤكداً أنه دخل النزال بكل تركيز بحثاً عن إنهائه مبكراً باللكمة القاضية إلا أنه واجه ملاكم قوي يمتلك خبرة كبيرة ويخوض معركة حامية للحفاظ على ألقابه.

واستطرد الملاكم المكسيكي مؤكداً أنه يشكر الجميع وكل من آمن به وبقدراته وصاح بصوت عالي قائلاً ( تحيا المكسيك).

وتحدث ألفاريز عن غولوفكين مؤكداً أنه ملاكم قوي جداً وخصم صعب فاز في بعض الجولات ولكن الكفة في النهاية مالت لصالحه لأنه عمل بتركيز واستمع لنصائح جميع المدربين المقربين منه، مؤكدا أن هناك فوارق بينه وبين الملاكم الكازاخستاني وأن هذه الفوارق رجحت كفته في نزال اليوم.

وفي النهاية ختم كانيلو ألفاريز تصريحه مؤكداً أنه لا يمانع في لعب نزال ثالث أمام غولوفكين طالما كان هذا هو رأي الجمهور الذي استمتع كثيراً بمواجهة البطلين.

لقطات من المواجهة الكبرى

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