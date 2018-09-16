2018/09/16 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر كتاب الدكتور علي خضير مرزا الذي يحمل عنوان «الاقتصاد العراقي: الأزمات والتنمية»، والصادر في بيروت في تموز (يوليو) الماضي، مرجعاً أساسياً

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