3 قتلى في هجومين لتنظيم داعش في كركوك وديالى

2018/09/16 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

قتل 3 أشخاص، أحدهم شرطي، مساء السبت، في هجومين شنهما مسلحو تنظيم "داعش" في محافظتي كركوك وديالى ، حسب مصدرين أمنيين.وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، إن "مجموعة من مسلحي داعش هاجمت مساء السبت قرية (غريب) التابعة لناحية العباسي في قضاء الحويجة (55 كلم جنوب غرب مدينة كركوك)، وقتلوا شرطيًا ومدنيًا وأصابوا مدنيًا آخر بجروح".وأضاف العبيدي أن مسلحي التنظيم لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي بدأت حملة تمشيط في المنطقة المحيطة.وفي ديالى، قال النقيب في شرطة المحافظة، حبيب الشمري، إن "عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش إلى جانب الطريق، انفجرت على دورية لقوات الحشد الشعبي لدى مرورها في منطقة الزور، شمال شرقي ديالى".وأضاف الشمري أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأشهر الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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