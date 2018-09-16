بعد قصة أشرف مروان، فيلم جديد عن عملية اختطاف أدولف إيخمان

2018/09/16 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن شغلت إسرائيل العالم بالفيلم السينمائي “الملاك”، وستطلقه قريبا شبكة نتفليكس، حول رجل الأعمال المصري أشرف مروان وعلاقته المفترضة بجهاز

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