عطش اللامركزية… في جنوب العراق

2018/09/16 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شهر تموز/ يوليو الماضي، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء جنوب العراق نتيجة تردي الخدمات وعدم توفر الكهرباء، وسوء نوعية

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