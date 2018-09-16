محافظ ميسان يعلن عن 1300 درجة وظيفية شاغرة

2018/09/16 | 09:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت محافظة ميسان، الاحد، عن قرب إعلانها لـ1300 درجة وظيفية شاغرة نتيجة حركة الملاك وكذلك لملاك العام 2016.

واكد المحافظ، علي دواي، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، تشكيل اللجان الخاصة في بعض دوائر المحافظة للمباشرة باجراءات التعيين بعد تحديد العناوين الوظيفية المطلوبة وحسب حاجة كل دائرة وسيتم الاعلان عن ذلك من خلال المواقع الإلكترونية وواجهات ابنية الدوائر المعنية وديوان المحافظة والوحدات الإدارية ليتم بعدها تسلم طلبات المتقدمين، مشيرا الى "تشكيل لجنة مركزية في المحافظة مهمتها الاشراف على عمل اللجان".

وكشف دواي عن وجود "توجيه الى الدوائر بضرورة تخصيص نسبة من الدرجات لذوي الشهداء والموظفين التاركين للخدمة لغرض اعادتهم للوظيفة وذوي الاحتياجات الخاصة"، مبيناً "ستكون هذه الدرجات الوظيفية لأبناء محافظة ميسان حصراً، وسيتم التنسيق مع مكتب تشغيل ميسان لغرض تزويد اللجان بأسماء المتقدمين وحسب الاحتياج والاختصاص والأسبقية للمتقدمين للتعيين".

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