لأول مرة منذ 7 سنوات سوريا تنتخب المجالس المحلية ومجالس المحافظات

2018/09/16 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتخب السوريون اليوم الأحد 16 أيلول /سبتمبر، ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات، التي يتنافس عليها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدا، وجاء ذلك وفقا وكالة الأنباء السورية "سانا".

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